Lutto a Sora, è scomparso a soli 44 anni Gianni Marcelli

Profondo cordoglio ha suscitato in città la notizia della scomparsa di Gianni Marcelli, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il 7 ottobre 2025 presso l’Ospedale Umberto I di Roma, all’età di 44 anni.

Una perdita improvvisa e dolorosa che lascia un grande vuoto nella sua famiglia e in quanti lo hanno conosciuto e stimato. A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli, il padre, la madre, la sorella, i suoceri, i cognati, i nipoti e i parenti tutti, uniti nel dolore per la sua prematura scomparsa.

I funerali avranno luogo giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 15:00 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Porta del Cielo in Sora. Seguirà l’accompagno al cimitero cittadino.

La redazione di Liritv si unisce con profonda commozione al dolore dei familiari, esprimendo le più sentite condoglianze e il più sincero abbraccio umano in questo momento di grande tristezza.

