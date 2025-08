Lutto a Boville Ernica: si è spento Marino Zaronni, aveva 58 anni

La comunità di Boville Ernica piange la scomparsa di Marino Zaronni, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il 3 agosto all’età di 58 anni, presso l’Hospice “Casa delle Farfalle” di Isola del Liri. La notizia ha suscitato profonda commozione in paese, dove Marino era conosciuto e benvoluto da tutti per la sua gentilezza, la disponibilità e il suo spirito autentico.

I funerali si terranno lunedì 4 agosto alle ore 16:00 nel Santuario di Santa Liberata, a Boville Ernica, sua città natale. Dopo il rito religioso, la salma sarà cremata, secondo le sue volontà. La camera mortuaria sarà aperta alle visite dalle ore 8:00 alle 20:00.

La famiglia, nel dare il triste annuncio, ha chiesto di non inviare fiori, ma di effettuare eventualmente donazioni all’Associazione AIRC, la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, a testimonianza della volontà di trasformare il dolore in un gesto di speranza.

Alla famiglia Zaronni vanno le più sincere condoglianze da parte dell’intera redazione.