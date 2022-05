L’UPI sceglie il progetto “Un Seme per il Futuro”

La Provincia di Frosinone tra le migliori d’Italia

Il progetto ‘Un Seme per il Futuro – In ricordo di Michela Sau’, realizzato dalla Provincia di Frosinone, è stato scelto per aprire l’evento istituzionale dell’UPI e ha dato la possibilità agli stessi giovani protagonisti di intervenire e raccontare la loro esperienza formativa.

Intitolato alla memoria della dottoressa Michela Sau, responsabile del Servizio Civile Cooperazione Internazionale della Provincia, prematuramente scomparsa nel gennaio del 2021, il progetto parte dal binomio ambiente e futuro con l’obiettivo di mettere a disposizione della futura generazione di cittadini gli strumenti necessari per promuovere azioni nel rispetto e per la tutela dell’ambiente.

È un grande successo per le Province d’Italia essere riuscite a garantire il coinvolgimento diretto di tante scuole, degli insegnanti e delle associazioni, promuovendo iniziative che hanno rappresentato momenti di animazione sociale e hanno accompagnato i ragazzi e le ragazze in questi due anni così difficili nella loro crescita personale ed educativa.

“Durante questi mesi i ragazzi, resi partecipi nel progetto, si sono trovati a seguire un ricco programma di incontri – dichiara il Presidente della Provincia di Frosinone e di UPI Lazio Antonio Pompeo – grazie ad un percorso promosso dagli uffici dell’Azienda Speciale Frosinone Formazione. Sono orgoglioso che tra 25mila ragazzi coinvolti, il progetto presentato dai giovani della Provincia di Frosinone sia stato preso come modello. L’ente ha sempre posto al centro il settore scolastico, sia sul lato istruzione che dell’edilizia” .

