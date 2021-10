L’Università popolare di Sora aderisce al Mese dell’educazione finanziaria 2021, che ha per tema Prenditi cura del tuo futuro!, con due serate di studio e riflessione, che saranno introdotte dal professor Gabriele De Ritis, Presidente dell’Università popolare di Sora, e dalla dottoressa Dionisia Andreucci, Consulente finanziario:

22 ottobre, ore 18.00, presso l’Auditorium Vittorio De Sica, in Piazza

Mayer Ross a Sora

Bisogni e desideri: pianificare e risparmiare

Relatori: Enrico Porretti, docente di materie giuridiche ed economiche

Paolo Nardovino, Analista finanziario

29 ottobre, ore 18.00, presso l’Auditorium Vittorio De Sica, in Piazza Mayer Ross a Sora

Investire i risparmi

Relatori: Maio Ottaviani, Dottore commercialista

Lorenzo Di Cosmo e Mathias Tatangelo, Studiosi di Economia e Finanza

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di edu-cazione finanziaria, che ha la sua sede presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha accolto il progetto ABC Finanza dell’Università popolare di Sora, che si prefigge, oltre le celebrazioni del Mese finanziario, di tenere Corsi di alfabetizzazione finanziaria per adulti, che favoriscano in loro l’ap-prendimento delle conoscenze di base con la pratica laboratoriale e lo svi-luppo delle competenze finanziarie.

Per noi dell’Università popolare di Sora, l’educazione finanziaria è espres-sione delle competenze di cittadinanza, somma di conoscenze e abilità da sviluppare nei cittadini, perché le loro scelte economiche e finanziarie, nella vita personale e familiare, siano consapevole orientamento alla pro-mozione di capacità che sappiano valorizzare e preservare le risorse pro-dotte, con il bilancio, la pianificazione, il risparmio, l’investimento nel tempo. Bisogni e desideri umani, per essere soddisfatti e realizzati con equilibrio e misura, richiedono almeno una alfabetizzazione finanziaria che aiuti ad evitare errori nella gestione del patrimonio personale e fami-liare, a dare valore al denaro, ad impiegarlo nell’interesse e per il benessere dei propri cari.

COMUNICATO STAMPA A FIRMA DEL PRESIDENTE (Prof. Gabriele De Ritis)