L’Università di Pisa seleziona candidati per assegno di ricerca

È indetta presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un Assegno di Ricerca sul tema del progetto PRIN2022 “DY.MI.CR.ON. Dinamica predittiva della contaminazione microbiologica delle acque sotterranee nella zona critica della crosta terrestre e impatto sulla salute umana”.

L’Assegno di Ricerca, della durata di 12 mesi, rinnovabile, è per una collaborazione ad attività di ricerca e per un importo annuo, al lordo delle ritenute previdenziali a carico dell’assegnista ed al netto del contributo previdenziale versato dall’Università, di € 19.375, corrisposto in rate mensili.

Il responsabile scientifico dell’attività di ricerca è il Prof. Marco Verani.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 13 del 12 gennaio 2024, secondo le modalità indicate nel bando.

