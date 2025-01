“L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, un pilastro per il futuro del territorio e dei giovani” Gianluca Quadrini interviene sul ruolo guida dell’Ateneo

In un momento di grande attenzione verso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime un fermo e deciso sostegno all’Ateneo, sottolineando il suo ruolo fondamentale per la crescita dei giovani, del territorio e dell’intera regione.

“L’Università di Cassino rappresenta una risorsa inestimabile per i nostri ragazzi e per la nostra provincia”, afferma Quadrini. “Non solo un centro di eccellenza accademica, ma anche un catalizzatore di opportunità per il futuro. Questo ateneo è una parte integrante del nostro sistema di sviluppo economico e culturale. La sua influenza si estende ben oltre i confini locali, con un impatto positivo sul Lazio Meridionale e sull’intero Paese. I corsi di formazione, quello di alta formazione in management della pubblica amministrazione e sicurezza ne sono la prova. Un corso sul che ha come obiettivo quello di integrare diverse competenze manageriali acquisendo preparazione ed approcci interdisciplinari su temi dell’amministrazione pubblica. ”

Il Presidente ribadisce l’importanza strategica dell’Università per il territorio: “Non possiamo permettere che si possa oscurare il valore e la reputazione di un’istituzione che da anni forma giovani talenti e promuove la ricerca. La nostra università è apprezzata in tutta Italia e sempre più spesso scelta da studenti internazionali per la sua qualità e prestigio. Questo è il risultato di un lavoro instancabile e di una visione chiara da parte del Magnifico Rettore e del corpo docente.”

Un riconoscimento particolare va proprio al Rettore, il prof. Marco Dell’Isola, il cui impegno ha portato l’Università di Cassino ad essere un punto di riferimento nazionale e internazionale. “Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Rettore e a tutti i docenti, che con passione e dedizione, ogni giorno, investono nel futuro dei nostri giovani. Grazie a loro, l’Università di Cassino è un’eccellenza che il nostro territorio può e deve essere fiero di avere”.

Infine, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone sottolinea come l’Università di Cassino debba essere vista come un motore di crescita, innovazione e sviluppo: “Il nostro impegno è e sarà sempre quello di garantire che le nuove generazioni abbiano accesso a una formazione di qualità, a opportunità che possano fare la differenza per il loro futuro e per la prosperità del nostro territorio. L’Università di Cassino è, e sarà sempre, una delle colonne portanti di questa crescita.”

Quadrini conclude affermando “Oggi più che mai, dobbiamo sostenere la nostra università, che rappresenta il motore di un futuro migliore per tutti noi. Siamo tutti parte di questo progetto e insieme possiamo continuare a valorizzare questo straordinario patrimonio per le generazioni future.”