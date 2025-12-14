Lunedì Pimpinella, la Cuoca di Babbo Natale, a Cisterna

La Cuoca di Babbo Natale arriva a Cisterna: un viaggio nella magia del Villaggio incantato.

15 dicembre – Biblioteca Comunale, dalle ore 9.00 alle 17.00

La Biblioteca Comunale di Cisterna si prepara ad accogliere un ospite davvero speciale: la Cuoca di Babbo Natale, protagonista della nuova opera scritta dalla professoressa Roberta Testaguzza, insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il libro è narrato in prima persona da Pimpinella, la cuoca ufficiale di Babbo Natale, che accompagna grandi e piccini in un viaggio nel cuore del Villaggio incantato del Natale, tra storie, personaggi e piccole avventure ricche di speranza, gentilezza e magia. L’opera affronta anche temi profondi e universali, come amicizia, solidarietà e rispetto reciproco, con una sensibilità capace di parlare a lettori di ogni età.

Pensato per un pubblico trasversale, il testo coinvolge sia i bambini che gli adulti: i più piccoli potranno immergersi nelle fiabe e nelle ricette del Villaggio; i più grandi riscopriranno la bellezza dei valori natalizi, condividendo con i propri figli un momento speciale di lettura.

A completare l’opera è un ricettario fiabesco, che trasforma la cucina in un luogo di magia, profumi e creatività, portando l’incanto del Natale anche tra i fornelli.

L’incontro del 15 dicembre, dalle ore 9.00 alle 17.00 presso la Biblioteca Comunale, sarà l’occasione per conoscere da vicino il mondo di Pimpinella e incontrare l’autrice, la professoressa Roberta Testaguzza, che accompagnerà il pubblico in un’esperienza immersiva tra letture, storie e atmosfere natalizie.

Ingresso libero.