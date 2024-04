Lunedì convegno sulle opportunità dell’Europa organizzato dall’onorevole Rossi

Un appuntamento per parlare di Europa e di prospettive per i territori e le imprese. Lunedì 15 aprile, dalle 10, il salone di rappresentanza dell’amministrazione provinciale ospiterà il convegno – dibattito, intitolato “Europa: opportunità per territorio e imprese” organizzato dal deputato della Lega al Parlamento europeo, e ricandidata nella prossima tornata elettorale, onorevole Maria Veronica Rossi, che aprirà l’evento con i saluti istituzionali. A seguire l’intervento di Andrea Boffi, europrogettista ed esperto di fondi europei.

“E’ un incontro – ha detto l’eurodeputata Maria Veronica Rossi – con il quale intendiamo avvicinare l’Europa alle realtà locali. Molte volte, sia gli enti, sia le imprese non hanno contezza delle opportunità e delle fonti di finanziamento che si possono intercettare tramite i progetti europei. C’è una prateria che deve essere ancora esplorata e noi vogliamo, in questa occasione, a chi si dimostri interessato, fornire le coordinate per orientarsi al meglio. Vogliamo essere a disposizione del territorio per aiutare tutti a risolvere qualsiasi problema, soprattutto quelli burocratici”.

Per registrarsi scrivere a mariaveronica.rossi@europarl.europa.eu

