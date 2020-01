Lunedì a Modena la consegna della Medaglia d’Onore al padre di Vasco Rossi

Sarà Modena il prossimo lunedì 27 gennaio Giornata della Memoria la location per la consegna della Medaglia d’onore a Giovanni Carlo Sisto Rossi, padre della rockstar Vasco Rossi. Promotrice dell’iniziativa l’Associazione “Un ricordo per la pace” nell’ambito del progetto “MEMORIA AGLI IMI” gli internati militari nei campi nazisti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.È Mamma Novella, vedova di Carlo Rossi, che ritirerà l’onorificenza durante una cerimonia presso la Prefettura. A consegnare la medaglia il nuovo Prefetto di Modena, Sua Eccellenza Dott. Pierluigi Faloni; era stato Prefetto di Latina dal 2015 al 2017.Oltre a quella di Carlino, verranno consegnate tre Medaglie d’onore a deportati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale.Ad accompagnare mamma Novella sarà Tania Sachs, collaboratrice storica di Vasco Rossi. A luglio, dopo l’appello dell’Associazione “Un ricordo per la pace”, la Sachs aveva contattato Bonacini per chiedere informazioni sull’onorificenza, delegando, su incarico della famiglia, l’associazione apriliana allo svolgimento delle pratiche necessarie.Vasco non ci sarà per impegni pregressi, ma orgoglioso del riconoscimento al padre, un legame affettivo molto forte che intensifica nel tempo. Scomparso prematuramente “Carlino” all’età di solo 56 anni, quando Vasco era agli esordi della straordinaria carriera in campo musicale.Al padre il rocker ha dedicato alcuni scritti struggenti, l’ultimo post su facebook qualche giorno fa ha scatenato l’affetto di decine di migliaia dei fedelissimi fan.Elisa Bonacini: “Sono felice di aver contribuito a rendere onore al papà di Vasco, uno dei 650.000 coraggiosi IMI che pagarono sulla propria pelle il no al nazismo con la prigionia in Germania. Ringrazio la famiglia Rossi per la fiducia nei nostri confronti e nell’averci concesso di portare avanti la pratica, come facciamo regolarmente da tanti anni, tengo a specificare gratuitamente, per gli IMI i cui familiari ci contattano da tutta Italia. In particolare ringrazio Vasco, che con la risposta al nostro appello di luglio, grazie alla sua notorietà ha consentito, come già detto, di accendere i riflettori su questa dolorosa vicenda storica che per tanti motivi per molti anni era stata quasi occultata. Voglio ringraziare in questa occasione tutte le associazioni nazionali che si impegnano per il trasferimento della memoria della deportazione quali l’ANEI ed in particolare l’ANRP, di cui mi onoro di essere socia e collaboratrice. Il loro grande lavoro di ricerca e divulgazione storica è un importante riferimento nell’attività della mia associazione.Al Prefetto Faloni con cui più volte mi sono rapportata in concomitanza delle cerimonie della Giornata della Memoria a Latina rivolgo un cordiale saluto e le più fervide felicitazioni per il prestigioso incarico a Modena. Felice che sia proprio Lui, che ben conosce Aprilia, a consegnare la Medaglia per il papà di Vasco. Insomma, un po’ di Aprilia anche a Modena lunedì. Buon lavoro, Eccellenza!”

