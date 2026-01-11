Lunedi a Isola del Liri la presentazione del progetto del percorso attrezzato per le attività all’aperto

Lunedì 12 gennaio, alle ore 12.30, a Isola del Liri (FR), presso il teatro Stabile Costantini, in piazza Rita Levi di Montalcini, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del “Progetto di realizzazione del percorso attrezzato per le attività all’aperto presso il Monumento Naturale in località Tremoletto”.Saranno presenti l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini; l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, il consigliere regionale, Daniele Maura e il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini.

