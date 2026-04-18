LUNEDÌ 20 APRILE “REGIONE LAZIO IN COMUNE”

Un percorso di dialogo e confronto con i Sindaci del territorio.

Lunedì 20 aprile, presso la sala Tirreno, si svolgerà la giornata inaugurale della prima edizione di “Regione Lazio in Comune”, organizzata dalla Regione Lazio, in collaborazione con Anci Lazio. Si tratta di un percorso di dialogo e confronto con i Sindaci del territorio.

Intervengono:

il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca

l’assessore agli Enti Locali, Luisa Regimenti

l’assessore ai Trasporti e ai Rifiuti, Fabrizio Ghera

Si tratta del primo di cinque incontri, durante i quali i 378 sindaci del territorio laziale avranno l’occasione e la possibilità di potersi confrontare con l’Amministrazione regionale in maniera costruttiva e proattiva sulle diverse tematiche che di volta il volta saranno discusse.