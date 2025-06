L’ultimo saluto ad Alvaro Vitali. Lino Banfi assente: “È a Vieste”

ROMA — Una chiesa raccolta, poche decine di persone sul sagrato di San Pancrazio, e un feretro che arriva alle 14:54. Così si è svolto il funerale di Alvaro Vitali, attore simbolo della commedia sexy all’italiana, scomparso a 75 anni per una broncopolmonite recidiva. Una cerimonia discreta, quasi silenziosa, che riflette il progressivo oblio in cui l’artista romano era caduto negli ultimi anni.

Tra gli assenti, anche Lino Banfi, compagno di set in numerosi film iconici degli anni ’70 e ’80. Banfi, attualmente a Vieste, ha ricordato l’amico scomparso con un videomessaggio affidato ai social:

“Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro, però sono capitate due strade diverse. (…) Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai di quello che tu hai detto, mi ha fatto male ma non fa niente, questo è normale. (…) Eri bravissimo e simpaticissimo e sei servito tantissimo ai nostri film che abbiamo fatto insieme.”

Accanto al feretro, solo la ex moglie Stefania Corona, alcuni amici stretti e pochi volti noti del mondo dello spettacolo. Un’assenza che non è passata inosservata, come ha sottolineato l’attrice Gloria Guida — anche lei interprete di quella stagione cinematografica — intervenendo alla trasmissione La Volta Buona:

“Sono arrabbiata perché si ricorda Alvaro adesso che non c’è più. Quando urlava che voleva lavorare, che soffriva per la mancanza di proposte, nessuno lo accontentava.”

Fino a pochi giorni fa, Vitali era ricoverato in una clinica, ma avrebbe firmato le dimissioni contro il parere dei medici. Una scelta che conferma il suo carattere combattivo, spesso incompreso, fuori e dentro i riflettori.

Alvaro Vitali, noto al grande pubblico per il personaggio di Pierino, aveva segnato un’epoca con la sua comicità sopra le righe, grottesca ma umanissima. Un’icona che oggi, nel giorno dell’ultimo saluto, sembra destinata a essere riscoperta solo ora che è troppo tardi.