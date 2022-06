Luigi, studente italiano in Erasmus a Parigi, travolto e ucciso sulle strisce da un’auto pirata: aveva 23 anni

Travolto e ucciso da un’auto a Parigi. E’ morto così a 23 anni Luigi Villamagna, studente di Vasto in provincia di Chieti che si trovava in Francia per il progetto Erasmus. L’investimento è avvenuto nella giornata di ieri, nella capitale e, in base alle prime notizie, arrivate dai carabinieri d’Oltralpe, stava attraversando la strada quando è stato falciato da una macchina sulle strisce pedonali. Il conducente dell’auto si è dato alla fuga, non prestando soccorso al ragazzo abruzzese rimasto a terra esanime. Distrutta la famiglia del giovane, alla quale i carabinieri di Vasto, contattati dal Consolato italiano a Parigi, hanno dovuto comunicare la triste notizia.Luigi aveva studiato della Facoltà di Filosofia all’Università dell’Aquila fino al 2020 per poi trasferirsi a Bologna dove frequentava la laurea magistrale in Scienze storiche e orientalistiche. Il rettore dell’università di Bologna Giovanni Molari esprime «alla famiglia, agli amici, ai compagni del nostro studente il profondo cordoglio di tutta l’Alma Mater». Anche l’ateneo dell’Aquila piange la tragica morte dell’ex studente. Lutto a Vasto dove risiede la famiglia del ragazzo, nel quartiere S.Antonio. Il sindaco Francesco Menna, nel commentare la scomparsa di Luigi dice all’Ansa: «Massima vicinanza alla famiglia, siamo a disposizione per qualunque cosa. È una perdita grave per noi ora mi auguro che si sappia cosa è successo e ci sia la necessaria chiarezza sui fatti». (Leggo) – foto web

Correlati