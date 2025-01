“Luigi Pede eletto Segretario del Circolo “A. Gramsci” di Rifondazione Comunista di Sora e Area EST”

A seguito del Congresso tenuto il 21 Dicembre 2024, il Direttivo del Circolo “Antonio Gramsci” ha eletto Luigi Pede come Segretario, e la Segreteria che sarà composta da Laura Scappaticci e da Francesca Giannetti. Luigi Pede è un Compagno e un Militante di lungo corso di Rifondazione Comunista, ed è la persona giusto per guidare il Circolo che in questa fase di espansione, oltre alle Compagne e ai Compagni di Sora, organizza anche quelle/i di tutto il territorio del Sorano. Il Segretario e la Segreteria, hanno da subito chiesto a tutte le Iscritte e tutti gli iscritti di mettersi a disposizione per le attività politiche che il PRC svilupperà sul territorio, la linea sarà molto chiara e si caratterizzerà sui temi della Pace, del Referendum Costituzionale contro l’Autonomia differenziata e il premieriato, l’Antifascismo e l’Acqua Pubblica. Proprio dalla non più rinviabile battaglia sull’Acqua che il Circolo si impegnerà da subito, per questo sarà a fianco del Comitato Acqua Pubblica guidato da Mario Antonellis, con l’obiettivo di impedire i distacchi selvaggi alle famiglie meno abbienti e il raggiungimento della Tariffa Idrica Sociale.

Correlati