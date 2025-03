Luigi Mingarelli (candidato Sindaco di Ceccano per l’acqua pubblica e Ceccano a Sinistra): che vergogna, nessun asilo comunale a Ceccano solo per colpa dell’amministrazione di centrodestra e ora ci sono le prove!

Dopo la bonifica epocale ci mancava solo l’asilo fantasma. Questa è l’esatta trasposizione dello stato dei fatti e della situazione disastrosa che chiunque vinca le elezioni si troverà andando ad amministrare il Comune di Ceccano. I dubbi che per il progetto e la realizzazione dell’asilo in quel dato luogo avevamo sollevato quasi un anno fa sono stati fugati dalle notizie riportate dal “Fatto quotidiano” che pongono ancora una volta Ceccano all’onore delle cronache nazionali, dopo il 24 ottobre 2024, per l’incapacità della vecchia amministrazione e di chi ne faceva parte pure di realizzare la benché minima opera a servizio della comunità; forse saremo maligni ma ci viene da pensare che anche questo progetto del PNNR potesse servire ad arricchire le tasche di qualcuno… a questo punto possiamo solo dire fortuna che è arrivato il 24 ottobre 2024… Ormai è chiaro adesso che su tutto quello che riguarda il PNRR a Ceccano vada istituita una commissione di inchiesta seria ed adeguata che vada a rivedere tutte le progettazioni fin qui svolte, insieme a tutte le gare di appalto e tutti gli atti che ne conseguono – perché, per esempio, anche il silenzio attorno all’opera che deve essere realizzata o che dovrà essere realizzata al quartiere di Vittorio lascia dei dubbi. È vergognoso che una città come Ceccano, con un tasso di nascite costante e una media annua di quasi 600 bambini per la fascia d’età 0-3 anni, nel 2025 non abbia nemmeno un nido comunale! Eppure, per la città fabraterna l’aspirazione dovrebbe essere quella di avere almeno il 33% dei bambini tra 0 e 3 anni con possibilità di accesso a un nido (comunale) – secondo gli obiettivi minimi stabiliti dal Consiglio europeo per i servizi per l’infanzia. I dubbi messi in evidenza da Ceccano2030 in merito alle modifiche del Piano di zona Vigne Vecchie appena successive all’adesione al finanziamento trovano oggi conferma e rendono palese a tutti i ceccanesi che il problema per la realizzazione di un nido comunale a Ceccano non era la mancata proroga del Ministero competente ma gli errori progettuali e amministrativi della giunta commissariata in quanto i terreni individuati per la realizzazione del nido comunale indicati dalla delibera della giunta di centrodestra non erano di proprietà del Comune. Al di là delle questioni giudiziarie, le incapacità politiche e amministrative di tutti quelli che facevano parte della precedente maggioranza consiliare vengono alla luce in maniera clamorosa, mentre a pagare per i loro errori sono sempre i ceccanesi! Ceccano2030 crede fermamente nell’istruzione pubblica, quindi riteniamo che siano necessari almeno quattro poli comunali per l’infanzia nella città fabraterna, gestiti direttamente dal Comune – fuori dalla logica di esternalizzazione di cui è stata preda l’ultima amministrazione comunale. Poi, pensiamo sia necessario offrire tale servizio in forma gratuita per tutte e tutti – in maniera graduale secondo l’isee, come in molte città italiane – perché il nido, come l’asilo, le elementari e le medie, è parte di un progetto educativo più ampio che si traduce in minori tassi di abbandono scolastico e riduzione di fenomeni di bullismo. In tal senso, siamo convinti che il servizio mensa e quello scuolabus debbano essere garantiti per l’intero anno scolastico e messi a disposizione degli studenti in maniera capillare, aumentando le fasce di gratuità e non restringendole come succede adesso, fissando tariffe di abbonamento per il trasporto e per i pasti economicamente e socialmente sostenibili (e non elevate come adesso), perché siamo consapevoli del ruolo fondamentale che svolgono questi servizi nell’attuazione del diritto allo studio. Ceccano2030 vuole dare voce ai più piccoli tra i nostri cittadini. Se vuoi che Ceccano cambi, cambia Ceccano insieme a noi! Il tempo per dare vita a un’idea alternativa di città è oggi, il futuro di Ceccano comincia adesso: uniti si può!

