Luigi Giammasi sarà al via del 12° Rally Terra di Argil affiancato dal figlio Giuseppe Cristiano, al

debutto, onorando e ricordando il fratello Giovanni Battista: tra gioia, passione e forti emozioni

Si avvicina la 12° edizione del Rally Terra di Argil, in programma nel week end e gara di apertura della

stagione motoristica laziale e della Coppa Italia Rally 8° Zona. L’attesa per la manifestazione motoristica

organizzata dalla ASD Rally Game di Pofi cresce di ora in ora e di certo non mancheranno l’abbraccio ed

il calore dei tifosi ed appassionati, in una zona dove la passione per le corse si fa sempre sentire forte.

E cresce anche il fermento per il debutto di Giuseppe Cristiano Giammasi che indosserà per la prima

volta tuta e casco, stringerà il quaderno delle note ed affiancherà papà Luigi sulla Peugeot 106 Maxi di

classe K10 del Galiazzo Rally Team, per i colori della Scuderia Nebrodi Racing.

Ma non sarà un debutto come tanti, sarà una “prima volta” che riporterà il cognome Giammasi sul sedile

di destra di una vettura da rally, nel ricordo di Giovanni Battista, uno dei più amati e stimati navigatori del

mondo rallystico non solo laziale ma di tutto il Centro-Sud Italia e scomparso, troppo giovane, qualche

anno fa.

A pochi giorni dalla gara, dopo aver parlato con Giuseppe Cristiano, abbiamo voluto cogliere le sensazioni

e le emozioni anche di papà Luigi:

“Sono immensamente contento e soddisfatto di poter affrontare questa nuova avventura, grazie

a mio figlio riporteremo il cognome Giammasi nel panorama rallystico e dei navigatori. Per me

tutto questo è una grande emozione, mi sembra di rivivere il primo rally di Battista. Così come è

una gioia immensa condividere l’abitacolo con Giuseppe Cristiano, mio figlio: se ripenso a

quando da piccolo, per addormentarsi, voleva guardare le videocassette di rally… ora invece

sarà in macchina al mio fianco. Ringrazio Fabiano e Mattia Cipriani per essergli stati vicini e per

tutti gli insegnamenti che gli hanno trasmesso, il Presidente della Scuderia Nebrodi Racing oltre

a Cesare Funari, sempre presenti e disponibili, un immenso ringraziamento va anche a tutte le

persone che hanno permesso che tutto ciò si avverasse. Grazie davvero di cuore”

Appuntamento quindi per il 3 e 4 maggio prossimi in terra di Ciociaria, per il 12° Rally Terra di Argil che

si snoderà tra Pofi, Castro, Torrice e Monte San Giovanni Campano e segnerà non soltanto il debutto sul

sedile di destra del giovane Giuseppe Cristiano Giammasi ma anche il ritorno di questo cognome nel

mondo dei navigatori e del rally in generale.