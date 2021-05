L’UGL Frosinone chiede al Presidente Pompeo un confronto sui temi contenuti nel bilancio di previsione

Un incontro urgente con le parti sociali per avviare un confronto sui temi contenuti nel bilancio di previsione 2021/2023 dell’Amministrazione Provinciale. È quanto richiesto dal Segretario Provinciale dell’UGL Frosinone Enzo Valente al Presidente della Provincia Antonio Pompeo in una lettera indirizzata a Palazzo Jacobucci.“In considerazione della consistenza finanziaria degli investimenti programmati – si legge nella missiva – e sull’importanza strategica degli asset da voi individuati, in modo particolare, il risanamento ambientale, il ruolo della Saf, economia circolare e sviluppo sostenibile, viabilità primaria e secondaria e messa in sicurezza delle infrastrutture, edilizia scolastica e trasporto per i diversamente abili, che possono incidere profondamente sullo sviluppo del territorio, sulla qualità della vita dei cittadini e complessivamente sul benessere delle persone. L’UGL Frosinone chiede la convocazione urgente di un incontro per avviare un confronto su questi temi anche in considerazione che il protocollo sulle relazioni sottoscritto dalla Provincia prevede la concertazione preventiva”.Un incontro a cui il Segretario Provinciale Enzo Valente tiene particolarmente: “Il bilancio triennale di previsione della Provincia tocca aspetti fondamentali che potrebbero cambiare il nostro territorio. Ritengo che la concertazione sia necessaria per fare in modo che le risorse finanziarie previste vengano utilizzate al meglio, per soddisfare le esigenze reali dei cittadini alla luce anche delle enormi difficoltà causate, in questo periodo storico, dalla pandemia”.

comunicato stampa