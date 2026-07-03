L’ufficio postale di Sant’Apollinare riapre nella versione “Polis”

Quasi al traguardo anche i cantieri delle sedi di Castelliri, San Giovanni Incarico, Ausonia e Pofi.

Anche l’ufficio postale di Sant’Apollinare ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo il modello “Polis”.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza Albiano, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra i principali interventi che hanno rinnovato l’ufficio postale di Sant’Apollinare, oltre all’ottimizzazione degli spazi, sono stati realizzati una postazione ribassata per facilitare lo svolgimento di tutte le operazioni a sportello e un percorso orizzontale in rilievo per agevolare la clientela ipovedente. Per quanto concerne i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche i cittadini di Sant’Apollinare possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello del rinnovato ufficio postale, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. La sede di Sant’Apollinare è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12:35.

Salgono così a 68 gli uffici postali nel Frusinate completamente rinnovati e dotati di nuovi servizi a sportello: quasi al traguardo anche i cantieri delle sedi di Castelliri, San Giovanni Incarico, Ausonia e Pofi, che riapriranno al pubblico nelle prossime settimane. Il progetto “Polis” sarà completato entro la fine del 2026, interessando tutti gli 83 uffici postali dei comuni della provincia di Frosinone con meno di 15mila abitanti.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.