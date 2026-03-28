L’ufficio postale di Ripi nuovamente disponibile nella versione “Polis”

Dopo gli ultimi interventi la sede torna operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Sempre nell’ambito del Progetto Polis, domani riapre l’ufficio postale di Vicalvi e al via i lavori anche a Posta Fibreno e Santopadre.

L’ufficio postale di Ripi ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di corso della Repubblica, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico.

Disponibili allo sportello i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come ad esempio il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

L’ufficio postale di Ripi è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. A disposizione anche un ATM Postamat per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Sempre nell’ambito del Progetto Polis, ultimati i lavori di ammodernamento anche per l’ufficio postale di Vicalvi, che riaprirà al pubblico domani sabato 28 marzo nella nuova versione “Polis”, e al via gli interventi per le sedi di Posta Fibreno e Santopadre.

Durante l’intera durata degli interventi, stimata salvo imprevisti in circa due mesi a Posta Fibreno (dove saranno rimosse le blindature tra clienti e impiegati nell’area dedicata alla sportelleria) e un mese a Santopadre, Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso sportelli dedicati, rispettivamente, nell’ufficio postale di Vicalvi per la clientela di Posta Fibreno e nell’ufficio postale di Arce per la clientela di Santopadre.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.