L’ufficio postale di Pontecorvo diventa “Polis”

Durante gli interventi continuità dei servizi garantita da un prefabbricato modulare a uso ufficio postale con tre sportelli polifunzionali e ATM Postamat.

Arriva anche a Pontecorvo il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di via Porta Leone che comprendono la riorganizzazione degli spazi, la realizzazione di una ulteriore sala consulenza, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” e i certificati anagrafici e di stato civile.

Poste Italiane, scusandosi per i temporanei disagi, per garantire la continuità dei servizi ha previsto per l’intero periodo dei lavori l’attivazione di un prefabbricato modulare a uso ufficio postale collocato in via Salva D’Acquisto, e disponibile da oggi, giovedì 12 marzo, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Presso la sede temporanea sono stati attivati tre sportelli polifunzionali abilitati a tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. La sede temporanea è inoltre dotata di una sala consulenza per investimenti e finanziamenti e ATM Postamat, disponibile per i prelievi di denaro contante e tutte le operazioni consentite.

Per tutti i servizi e i prodotti in circolarità di Poste Italiane, i cittadini possono comunque rivolgersi in qualsiasi ufficio postale. Una valida alternativa molto utile e funzionale è la possibilità di usufruire della rete “Punto Poste e PuntoLis” ovvero di una molteplicità di esercizi come, ad esempio, le tabaccherie presso le quali è possibile effettuare il pagamento dei bollettini di conto corrente postale e pagoPA, la ricarica di carte prepagate Postepay e la spedizione/ritiro dei pacchi.

A Pontecorvo, in particolare, sono presenti, cinque “PuntoLis” e “Punto Poste”. Per conoscere i “Punto Poste e PuntoLis” più vicini sul territorio è possibile consultare il sito poste.it.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Pontecorvo avranno una durata stimata, indicativamente, salvo imprevisti, in circa cinquanta giorni.