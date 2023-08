Luckendorf bagnata per il Techno Racing Team

In Germania la pioggia battente non permette di gareggiare

Probabilmente si è trattato di una trasferta tanto lunga quanto inutile per il Techno Racing Team. Domenica 6 agosto era in programma a Luckendorf la terza gara del Campionato Europeo di Velocità in Salita (Vintage Hill Climb European Championship). Al nastro di partenza, si sono presentati oltre duecentocinquanta piloti, dei quali solo tre italiani: (Marco Cavanna su Benelli, Roberto Della Latta su Suzuki e Williams Alonzi anch’egli su Suzuki). Per il pilota del TRT Willy, si è trattato di una trasferta molto lunga di ben 1600 km, fatta con l’obiettivo di accorciare le distanze dall’austriaco Haltenhuber, che guida la classifica, ma che al momento si è rivelata totalmente inutile. Le condizioni meteo, con pioggia incessante, hanno messo in seria difficoltà piloti ed organizzatori, tanto che domenica mattina, dopo una riunione, la direzione gara, ha deciso per l’annullamento della gara. La pioggia è iniziata già dal sabato mattino, nel corso della prima salita di prova. Arrivati a circa metà prova, la direzione ha dovuto dare bandiera rossa per due piloti che erano caduti. Uno dei quali ha riportato serie conseguenze, tanto che si è dovuto attendere l’arrivo dell’eliambulanza. Dopo circa due ore, si è potuto riprendere, ed anche Willy, pilota del Techno Racing Team ha potuto fare la sua manche di prova. Terminata la salita, gli organizzatori, vista l’insistenza della pioggia, hanno deciso di stoppare il programma delle salite, nella speranza di un clima più clemente all’indomani. Durante la nottata, la pioggia è caduta senza mai smettere, all’indomani gli organizzatori, dopo una riunione con la direzione gara, verificate le previsioni meteo, hanno deciso di annullare la gara, e validare i tempi dell’unica salita come classifica. Chiaramente questa ultima decisione, non è stata accolta da tutti in modo positivo, per cui al momento si è in attesa di una decisione della FIM Europe per la validazione o meno della classifica. Decisione che arriverà chiaramente dopo il ferragosto. Al momento l’unica certezza è che la gara conclusiva si disputerà a settembre nella cittadina di Volterra, in provincia di Pisa.

COMUNICATO STAMPA