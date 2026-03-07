Lucio Fiordalisio si ricandida a Patrica: il tris con il gruppo “Ascolta Patrica”

Patrica – Il sindaco uscente Lucio Fiordalisio ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per le prossime elezioni amministrative, puntando al terzo mandato consecutivo. A sostenerlo sarà ancora una volta il gruppo civico “Ascolta Patrica”, la squadra che negli ultimi anni ha guidato il paese tra sfide senza precedenti e progetti di rilancio.

«Abbiamo affrontato una pandemia mondiale senza precedenti, ma ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo ripreso il lavoro con determinazione e passione», ha dichiarato Fiordalisio. «Abbiamo incontrato difficoltà, ma non ci siamo mai persi d’animo».

Il sindaco ha tracciato un bilancio dell’attività amministrativa, evidenziando quanto realizzato e i progetti ancora in corso: «Molte cose sono state portate a termine, altre sono state avviate e dovranno essere completate. Nel segno della continuità, chiediamo ancora una volta la fiducia dei cittadini che ci hanno sostenuto in tutti questi anni».

Fiordalisio ha sottolineato la forza del gruppo: «La mia candidatura nasce da un team unito che si confronta con chiarezza e rispetto reciproco, con un unico obiettivo: lavorare per il bene del nostro paese». Per questo motivo, il nome della lista rimarrà “Ascolta Patrica”, simbolo della continuità amministrativa e della volontà di proseguire il percorso iniziato.

