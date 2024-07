LUCI NELLA CITTA’. Sabato 13 luglio, da Corso della Repubblica coinvolgendo le piazze: XIX Marzo, Aurelio Saffi e Amedeo di Savoi

Cisterna di Latina – Luci nella città, la prima manifestazione prodotta dalla neo nata Rete Commercio Cultura Cisterna (DGR N.68 DEL 22/02/2022) presieduta da Roberta Russo. La manifestazione prende spunto dall’omonimo e noto film di Charlie Chaplin e ha lo scopo di portare “luce” nel centro della città attraverso varie performance che si svolgeranno in modo itinerante partendo da Corso della Repubblica e coinvolgendo le piazze: XIX Marzo, Aurelio Saffi e Amedeo di Savoia.

La manifestazione Luci nella città: Visual Art & Live Performance vede il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Cisterna di Latina e della Rete commercio e cultura Cisterna.

La “Rete commercio e cultura Cisterna”, promossa dal Comune di Cisterna di Latina, vede l’adesione delle attività commerciali che mettono in campo una serie di azioni e iniziative che, anche con la creazione di un brand, possa essere un mezzo innovativo per la promozione e lo sviluppo dell’intero territorio e della sua capacità ricettiva; in questo caso l’animazione del centro della città con alcuni eventi in grado di richiamare pubblico da tutta la regione.

Luci nella città: Visual Art & Live Performance fa scendere in campo più di venti artisti che si snoderanno nel cuore della città con spettacoli di Danza aerea, Arparock e Mapping Show creando atmosfere magiche e suggestive con la direzione artistica di Simone Finotti.

Il Video Mapping urbano è affidato ad Immersive Media Studio, specialisti nella realizzazione di contenuti digitali, mettono in scena AdAstra, quando le immagini digitali si fondono con le strutture architettoniche.

Utilizzando le arti multimediali e le nuove tecniche avanzate di grafica digitale realizzano esperienze artistiche innovative ed originali alle quali faranno da cornice dei numeri di Danza aerea.

Innovativa anche la colonna sonora della serata a cura di Micol, arpista rock: la giovane concertista, che contamina uno strumento antico come l’arpa con la musica rock, proporrà i suoi particolari arrangiamenti su brani dei Led Zeppelin, Nirvana, Genesis, David Bowie, Pink Floyd, Bruce Springsteen non tralasciando le hit pop dai Coldplay a Michael Jackson.

«Un evento che da tempo pensavamo di realizzare e finalmente è arrivata la possibilità concreta di farlo. Gli artisti coinvolti di levatura internazionale renderanno la serata unica e irripetibile. Un sogno ad occhi aperti per tutte le famiglie che si ritroveranno a camminare nel centro della città – ha affermato la Presidente di Rete commercio e cultura Cisterna Roberta Russo –.

Un progetto di collaborazione e integrazione artistica nella città, importante ed innovativo, che sarà di esempio per tutta la provincia, una manifestazione che accende i riflettori della ribalta su Cisterna. Ringrazio il Comune per il supporto e la disponibilità dimostrata e la Rete Commercio e Cultura di Cisterna, per la possibilità di coordinare le attività artistiche dell’evento e spero che i progetti futuri, ideati e condivisi con la Rete, diventino tutti realtà».

L’appuntamento con le emozioni è fissato per sabato 13 luglio alle ore 21.00 a Cisterna di Latina.

COMUNICATO STAMPA