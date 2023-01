Luca Zaccari:”Con l’ultima candidatura di Marco Corsi nella Lega abbiamo blindato la rielezione di Ciacciarelli in Regione”

Il centrodestra ha già dimostrato in pochi mesi di governo di essere molto determinato e fattivo nonostante la grande crisi energetica ed economica del momento. Salvini ha avviato con lo sblocca cantieri una vera rivoluzione delle opere pubbliche nazionali ma soprattutto regionali. È propio il Lazio ad avere la maggior parte dei cantieri sia a Roma che nelle province. La lega, come vediamo dai sondaggi, l’ultimo quello di Emg per la trasmissione Agora’ su Rai Tre, rete non certo amica del centrodestra, sale ogni settimana. Le regionali del Lazio con Rocca candidato presidente porteranno ad una vittoria del centrodestra. Guardando alla nostra provincia di Frosinone la lista della lega risulta essere molto competitiva e rappresentativa dei vari territori. Con l’ultima candidatura di Marco Corsi di Ceccano la Lega blinda definitivamente il seggio in questa provincia proiettando il nostro consigliere regionale uscente Pasquale Ciacciarelli a riconfermare il seggio con tranquillità e ad essere rieletto nuovamente nel consiglio regionale. In questi anni Ciacciarelli è stato l’unico consigliere di centrodestra in questa provincia portando a casa dei grandi risultati in termini di finanziamenti e in termini di battaglie vinte dalla sanità all’ambiente passando per l’occupazione.

Così in una nota Luca Zaccari membro direttivo Lega.