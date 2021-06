Luca Manfredi racconta il padre Nino a Zagarolo

Venerdì 25 Giugno 2021 alle 21, in occasione della prima serata del Premio Angelo Infanti a Zagarolo (Roma), il regista Luca Manfredi presenterà il libro “Un friccico ner core – I 100 volti di mio padre Nino” (Rai Libri). L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà nella Corte di Palazzo Rospigliosi, una delle più belle dimore storiche del Lazio. Nel corso della serata saranno proiettate immagini tratte dal documentario “Uno, nessuno, cento Nino” e dal film per la Tv “In arte Nino”, firmati da Luca Manfredi.

“UN FRICCICO NER CORE” di Luca Manfredi

Nino Manfredi è uno degli artisti italiani più grandi di sempre. Con i suoi cento e più film, per il grande e piccolo schermo, è riuscito a stupirci, emozionarci, farci ridere e commuoverci, entrando nelle case di tutti gli italiani con la naturalezza di un amico di famiglia. Aveva mille qualità, ma anche tante debolezze, fragilità e paure: un “impasto” complicato di ingredienti umani, che hanno plasmato l’attore, il marito, il padre e il nonno. Era un po’ come il pane casareccio della sua terra ciociara: compatto e saporito fuori, ma con tanti “buchi” nascosti al suo interno. In occasione del centenario della nascita, suo figlio Luca ha voluto con questo libro offrire ai lettori uno scorcio diverso, privato e intimo dell’artista a tutto tondo che fu suo padre, regalandocene un ritratto inedito e commosso.

Luca Manfredi (1958) è regista e sceneggiatore cinematografico e televisivo. Tra i suoi lavori televisivi ricordiamo: Un commissario a Roma, Meglio tardi che mai, Un posto tranquillo, Le ragioni del cuore, Questo amore, Matilde, Scusate il disturbo, Tutti i padri di Maria, L’ultimo papa re. Sua anche la regia delle tre stagioni della fiction Rai Una pallottola nel cuore e dei film per la Tv In arte Nino, in cui suo padre è interpretato da Elio Germano, e Permette? Alberto Sordi, prodotti dalla Rai. Tra le sue opere cinematografiche, Grazie di tutto (1998) ha vinto il Premio del pubblico al Festival di Montpellier.

