Luca Di Stefano si congratula con i sindaci eletti in provincia di Frosinone:” amministrazione provinciale pronta a collaborare”

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, si congratula con tutti i sindaci eletti durante le elezioni amministrative tenutesi l’8 e il 9 giugno scorsi. “Le elezioni rappresentano sempre un momento importante per le nostre comunità e i risultati ottenuti dalle amministrazioni e dai sindaci confermati sono testimonianza dell’ottimo lavoro svolto al servizio dei cittadini” dichiara Di Stefano.“Sono lieto di vedere confermati tanti sindaci che hanno dimostrato grande impegno e dedizione nel loro operato. Complimenti ad Augusto Agostini (Acuto), Massimo Fiori (Arnara), Domenico Urbano (Broccostella), Benedetto Cardillo (Ausonia), Franco Moscone (Casalvieri), Enzo Salera (Cassino), Fabio Abballe (Castelliri), Simone Costanzo (Coreno Ausonio), Francesco Piccirilli (Falvaterra), Pierino Liberato Serafini (Fontechiari), Mario Piselli (Gallinaro), Adriano Lampazzi (Giuliano di Roma), Massimiliano Quadrini (Isola del Liri), Gino Molinari (Morolo), Domenico Alfieri (Paliano), Donato Bellisario (Pescosolido), Mario Felli (Piglio), Rocco Pantanella (Rocca D’Arce) e Adamo Pantano (Posta Fibreno), Enrico Pittiglio (San Donato Val Comino), Francesco Lavalle (San Giorgio a Liri), Nadia Bucci (San Vittore Del Lazio), Sergio Messore (S. Ambrogio Sul Garigliano), Giampiero Forte (Santopadre), Fernando Tommaso De Magistris (Vallemaio), Giovanni Di Meo (Vallerotonda). Il vostro successo è il riflesso della fiducia e dell’apprezzamento che i cittadini ripongono in voi”.“Un augurio particolare giunga ai nuovi sindaci. A Marco Colucci (Ceprano), Gabriella Protano (Colfelice), Pietro Reale (S. Andrea sul Garigliano), Monica Del Greco (Sant’Apollinare), Fabio Violi (S. Elia Fiumerapido), Angelica Apruzzese (Settefrati), Mauro Celli (Strangolagalli), Germano Caperna (Veroli), Stefano Pelloni (Vico Nel Lazio), Paolo Petrilli (Villa Santo Stefano) auspico un percorso amministrativo ricco di soddisfazioni e risultati. Siamo certi che la vostra energia e le vostre idee nuove porteranno ulteriore crescita, sviluppo e risposte alle vostre comunità”, continua Di Stefano.“Auguro a tutti voi, sia ai riconfermati che ai nuovi eletti, un lavoro proficuo e ricco di successi. La Provincia di Frosinone come Casa dei Comuni, è pronta a collaborare con ciascuno di voi per continuare a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e a rafforzare il nostro territorio”, conclude il Presidente Di Stefano.

