Luca Di Stefano presidente della Provincia di Frosinone, gli auguri di R.S.I.

All’indomani della vittoria di Luca di Stefano, eletto presidente della Provincia di Frosinone, la comunità di Rinascita – Spazio Identitario rivolge al nostro sindaco i migliori auguri per il nuovo incarico, certi che la Provincia possa tornare ad essere un riferimento per l’intero territorio e non soltanto di alcune aree.Questo primo anno di amministrazione a Sora, nonostante mille difficoltà e problematiche radicate da anni, ha già certamente evidenziato un importante e positivo stacco tra le precedenti amministrazioni e quella attuale, dove sindaco, consiglieri e giunta comunale godono di ampio consenso ed hanno restituito ai cittadini (basti pensare al Natale in corso) l’orgoglio di essere Sorani.Abbiamo modo di conoscere e toccare con mano l’impegno che questa squadra sta mettendo a disposizione grazie al nostro consigliere, Francesco Monorchio, tra i più operativi in assoluto. Molto deve essere ancora fatto, ma a Sora dopo anni, se non decenni, si sta sicuramente tornando a respirare un’aria nuova.Auguri Presidente!

Comunicato stampa a firma di Federico Paradisi, presidente Rinascita – Spazio Identitario

