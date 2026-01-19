Luana Zili: “Per Boville” serve una vera svolta. L’INTERVISTA

Intervista alla capogruppo della lista “Per Boville” per il cambiamento della città

In vista delle prossime elezioni amministrative, il confronto politico a Boville Ernica entra in una fase decisiva. A proporsi come forza di rinnovamento è la lista “Per Boville” per il cambiamento della città, un progetto che nasce dall’ascolto del territorio e dalla volontà di costruire un’alternativa credibile.

A guidare questo percorso è Luana Zili, capogruppo consiliare e figura di riferimento della lista, impegnata da tempo in un lavoro di opposizione attenta, costante e orientata alle reali esigenze dei cittadini. Con lei abbiamo affrontato i temi centrali che riguardano il presente e soprattutto il futuro di Boville Ernica: criticità amministrative, visione politica e prospettive di cambiamento.

D- La vostra candidatura nasce con l’idea di “cambiare passo” alla città: in caso di vittoria alle amministrative 2026, quali sarebbero le prime decisioni concrete che segnerebbero una discontinuità rispetto al passato e darebbero subito il senso di una nuova stagione per Boville Ernica?

R – La prima priorità sarà ridare efficienza e funzionalità agli uffici comunali.

Intendiamo coprire i posti vacanti in pianta organica e garantire l’apertura degli uffici anche il sabato mattina, per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Parallelamente procederemo a una revisione del contratto con la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti: i disservizi e le inefficienze subite in questi anni non sono più accettabili.

Questi sono interventi concreti che vogliamo realizzare entro i primi 100 giorni, perché incidono direttamente sulla vita quotidiana delle persone.

D – Trasparenza, partecipazione e prossimità ai cittadini sono temi centrali nel vostro progetto politico: come cambierebbe il rapporto tra Palazzo comunale e comunità, e quali strumenti intendete introdurre per rendere i cittadini protagonisti delle scelte amministrative?

R – Vogliamo rendere i cittadini parte attiva delle scelte amministrative, utilizzando anche strumenti digitali di democrazia diretta, semplici e accessibili.

Lavoreremo per istituire una Consulta delle associazioni, valorizzando il ruolo di chi opera ogni giorno sul territorio.

Adotteremo inoltre il bilancio di sostenibilità, che consentirà all’amministrazione di fare scelte più consapevoli e garantirà trasparenza totale sui costi di gestione dell’Ente.

A questo affiancheremo campagne di ascolto nelle contrade, un metodo che stiamo già utilizzando in questa fase per la stesura del programma e per la scelta condivisa del candidato sindaco del progetto politico Per Boville.

D- Boville Ernica vive da tempo criticità strutturali legate a servizi, manutenzione e sviluppo: con la Lista Per Boville alla guida del Comune, quale sarebbe la visione di città a medio-lungo termine e su quali priorità intendete concentrare risorse ed energie?

R – La nostra visione è chiara: sviluppo ordinato, servizi moderni e valorizzazione dell’identità di Boville.

Vogliamo rimettere mano al Piano Regolatore, sfruttando al meglio il collegamento con la superstrada e la vicinanza a Frosinone, per favorire uno sviluppo edilizio e commerciale equilibrato.

Investiremo nella valorizzazione del borgo, puntando su cultura e infrastrutture, e lavoreremo per completare servizi essenziali come fognature, rete del metano e infrastrutture nelle zone oggi scoperte.

Tra le priorità ci sono anche la realizzazione di un teatro comunale, per dare spazio alle tante realtà culturali del territorio, il sostegno ai giovani e alle associazioni, e il potenziamento del centro anziani.

Sono molti gli obiettivi, ma siamo convinti di poterli raggiungere perché siamo una squadra.

D – La vostra lista si propone come un’alternativa credibile e radicata nel territorio: cosa direbbe oggi a quei cittadini che si sono allontanati dalla politica e che guardano alle amministrative 2026 come a un’occasione decisiva per cambiare davvero il futuro di Boville Ernica?

A chi si è allontanato dalla politica dico che questa è un’occasione vera per cambiare metodo.

Il gruppo Per Boville non nasce per occupare poltrone, ma per rimettere al centro il paese e i suoi cittadini.

Non promettiamo miracoli, ma presenza, ascolto e impegno costante.

Se Boville cambia, lo fa insieme ai cittadini, non con decisioni calate dall’alto.