Luana Sofia-Capogruppo Liberamente per Arce: “I chiarimenti richiesti ancora senza risposta”

Il CONSIGLIO COMUNALE del 6 giugno non ha sciolto dubbi e perplessità manifestati nelle precedenti sedute consiliari.

Non è stato chiarito che cosa è accaduto nelle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale del 20 maggio scorso, dove non è stato votato il fabbisogno del personale da due assessori.

Lunedì 23, sempre in giunta, è stato votato, però, il DUP 2022/2024 dove si legge testualmente che con l’approvazione del Documento Unico si considerano approvati, senza necessità di ulteriori deliberazioni, il programma triennale dei lavori pubblici; il piano delle alienazioni immobiliari; il programma biennale di forniture e servizi e -udite udite – la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

L’amministrazione pubblica di un paese è una cosa seria e richiede anzitutto affidabilità.

Ho fatto l’assessore e so che le decisioni importanti (come quella di un atto propedeutico al bilancio), ma anche molto spesso quelle minori, vengono dibattute in riunione di maggioranza.

Qual è la volontà della maggioranza? Quella espressa dagli assessori e sindaco che hanno votato il fabbisogno e le altre delibere, o quella ballerina e incoerente di chi non le ha votate in giunta e in consiglio si?

Da qualsiasi angolazione si prenda questa vicenda emerge che non c’è più fiducia all’interno della stessa maggioranza.

Per quanto esposto, il gruppo consiliare “Liberamente per Arce, ha espresso voto contrario alla proposta di approvazione del Bilancio di Previsione.

Speravamo in un atto di coraggio e a una dimostrazione di coerenza da parte di chi inizialmente aveva puntato i piedi, per poi rimanere saldamente adagiato sulla sua poltrona.

Avevamo chiesto di unirsi a noi per il voto, ma vabbè la coerenza non è di tutti.

Luana Sofia-Capogruppo Liberamente per Arce

