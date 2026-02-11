Lourdes, il messaggio che attraversa i secoli: la Madonna e Santa Bernadette

DI ANTONIO CRISTIAN TANZILLI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FEDE CATTOLICA

Lourdes (Francia) – C’è un piccolo angolo ai piedi dei Pirenei che, da oltre un secolo e mezzo, continua ad attirare milioni di pellegrini da tutto il mondo. È Lourdes, il luogo dove nel 1858 una giovane ragazza povera e analfabeta, Bernadette Soubirous, raccontò di aver visto “una Signora” vestita di bianco nella grotta di Massabielle. Da allora, quel luogo è diventato uno dei santuari mariani più importanti della cristianità.

Bernadette aveva solo 14 anni quando, l’11 febbraio 1858, si recò lungo il fiume Gave con la sorella e un’amica. Fu lì che ebbe la prima di diciotto apparizioni. La “Signora” non si presentò subito con un nome, ma invitò la giovane alla preghiera, alla penitenza e alla conversione del cuore. Solo il 25 marzo rivelò la sua identità con parole che segnarono la storia della devozione mariana: “Io sono l’Immacolata Concezione.” Un’espressione teologicamente profonda, che Bernadette – semplice e senza istruzione – non avrebbe potuto inventare, e che rafforzò la credibilità del suo racconto.

Durante le apparizioni, la Madonna indicò a Bernadette un punto della grotta e le chiese di scavare. Da quel gesto umile nacque una sorgente d’acqua che ancora oggi sgorga copiosa. Quell’acqua è divenuta simbolo di purificazione e speranza, legata a numerose guarigioni riconosciute come inspiegabili dalla scienza e attentamente esaminate dalla Chiesa.

Ma il cuore del messaggio di Lourdes non è il miracolo, bensì l’invito alla fede semplice e fiduciosa. La Madonna scelse una ragazza fragile, malata d’asma e proveniente da una famiglia in estrema povertà. Bernadette non cercò mai notorietà: sopportò interrogatori, dubbi e pressioni con grande umiltà. Più tardi entrò nel convento delle Suore della Carità di Nevers, dove visse nascosta, offrendo sofferenze e preghiere. Morì nel 1879 a soli 35 anni. Fu proclamata santa nel 1933.

Oggi Lourdes è un luogo dove il dolore umano incontra la consolazione spirituale. Malati, volontari, famiglie e giovani si ritrovano attorno alla grotta, alle processioni con le fiaccole e al silenzio della preghiera. La figura di Santa Bernadette ricorda che Dio opera attraverso la piccolezza e che Maria continua a indicare all’umanità una via di speranza.

In un mondo spesso distratto e rumoroso, Lourdes resta un richiamo alla semplicità del Vangelo: pregare, affidarsi, amare. E nella storia di Bernadette, tanti credenti vedono la prova che anche la vita più nascosta può diventare luce per milioni di persone.