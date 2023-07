Lotto, tris nel Lazio: vinti oltre 37 mila euro, 10eLotto vinti 25 mila euro

Lazio a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da registrare tre vincite per un totale di oltre 37 mila euro. A Viterbo centrata una vincita da 14 mila euro sulla ruota di Roma a cui si aggiungono gli 11.875 euro vinti a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, e gli 11.550 di Roma, sempre con tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 598 milioni dall’inizio dell’anno.

10eLotto, nel Lazio vinti 25 mila euro

Tris di vincite nel Lazio grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di venerdì 7 luglio, come riporta Agipronews, si festeggia a Roma grazie a 15mila euro vinti con un 8 da 10mila euro e un 8 Doppio Oro da 5mila euro, oltre a una vincita a Cerveteri, in provincia di Roma, con un 5 Doppio Oro da 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,02 miliardi di euro in questo 2023.

COMUNICATO STAMPA