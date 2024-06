Lotto, nel Lazio vincite per oltre 112mila euro

Si festeggia nel Lazio in occasione del concorso del Lotto di martedì 4 giugno. Nella regione – riporta Agipronews – sono state centrate tre vincite, per un totale di 112.250 euro. A Roma i due premi più importanti della giornata: 52.500 euro e 46.250 euro, centrati con un tre ambi ed un terno; a questi si aggiungono 13.500 euro vinti a Terracina, in provincia di Latina, grazie ad un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 562 milioni da inizio anno.

