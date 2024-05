Lotto: nel Lazio vincite per 78mila euro

Pioggia di vincite nel Lazio grazie al gioco del Lotto. A Latina, come riporta Agipronews, vinti 24mila euro grazie alla combinazione 41-45-90 sulla ruota di Venezia. Da segnalare anche tre vincite a Roma, due da 12.500 euro ciascuna e una da 9.500 euro. A Fara in Sabina, in provincia di Rieti, vinti 10mila euro, mentre a Cassino, in provincia di Frosinone, vinti 9.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 13,6 milioni di euro, per un totale di 479 milioni da inizio anno.

