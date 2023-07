Lotto: nel Lazio vincite per 50mila euro e con 10eLotto vincite per 11mila euro

Doppia vincita nel Lazio grazie al concorso del Lotto di giovedì 6 luglio. La vincita più alta, come riporta Agipronews, è arrivata a Roma per un valore di 32.608,70 grazie all’opzione del Simbolotto sulla ruota Nazionale, in seguito a una giocata da tre euro. Vinti anche 17.800 euro a Terracina, in provincia di Latina, grazie a una giocata del valore di

5 euro giocata sulla ruota di Roma, dove sono stati indovinati i numeri 1-11-16-21. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,1 milioni di euro, per un totale di 588 milioni da inizio anno.

10eLotto: a Roma doppia vincita per 11mila euro

Doppia a vincita a Roma nell’ultimo concorso del 10eLotto di giovedì 6 luglio. Nella capitale centrato, come riporta Agipronews, un “1 Oro” da 6.300 euro. Da segnalare anche una vincita del valore di 5mila euro grazie a un “7 Oro” abbinato a un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,3 milioni di euro, per un totale di 1,9 miliardi da inizio anno.

