Lazio a segno con il Lotto. Nel concorso di martedì 22 agosto, come riporta Agipronews, da segnalare i 36mila euro vinti a Roma e altri 28.500 a Formia, in provincia di Latina. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 744,6 milioni dall’inizio dell’anno.

Comunicato stampa – foto archivio