Lazio a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 14 maggio, come riporta Agipronews, si festeggia con una doppietta: a Terracina, in provincia di Latina, vinti 9.500 a cui si aggiunge un terno da 9 mila euro centrato a Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 487 milioni di euro dall’inizio del 2024.

COMUNICATO STAMPA