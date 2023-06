Lotto, Lazio in festa: vincite per 400 mila euro

Lazio a segno con il 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 3 giugno, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive per quasi 400mila euro. Arriva da Subiaco, in provincia di Roma, la vincita più alta nell’ultimo concorso del Lotto, 216.600 euro vinti grazie alla combinazione 3-19-22-90 sulla ruota di Roma e all’opzione

Lottopiù, con una giocata del valore di 4 euro. Altre due vincite da registrare a Subiaco: una da 21.660 euro con una giocata su tutte le ruote e una da 17.400 euro. Diverse vincite importanti sempre in provincia di Roma, tra cui una a Guidonia Montecelio del valore di 92.391,30 euro grazie al Simbolotto sulla ruota di Napoli. Proprio nella capitale vinti invece 33.750 euro con il terno 3-19-22 sulla ruota di Roma, mentre si segnala una vincita da 13.500 euro con il terno 3-11-50 sulla ruota di Venezia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,5 milioni di euro, per un totale di 482 milioni da inizio anno.

