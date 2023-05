Lazio protagonista nel Lotto. Nell’estrazione di giovedì 4 maggio, come riporta Agipronews, a Roma è stata centrata la vincita più alta di giornata con tre ambi e un terno per un totale di 47.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro, per un totale di 390 milioni da inizio anno.

