Lazio a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 23 maggio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive che superano i 45 mila euro. La più alta di giornata arriva da Roma con un colpo da 32.608,70 euro a cui si aggiungono i 12.500 euro vinti ad Anzio, sempre in provincia di Roma, grazie a un ambo sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro, per un totale di 455 milioni da inizio anno.

COMUNICATO STAMPA