Lazio a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 13 giugno, come riporta Agipronews, si festeggia a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, con 23.750 euro a cui si aggiungono i 13.260 euro vinti a Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni in tutta Italia, per un totale di 518,8 milioni dall’inizio dell’anno.

