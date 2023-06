Lazio in festa grazie al Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, ad Anzio, in provincia di Roma, sono arrivate due vincite da 50.625 euro ciascuna, grazie a due giocate effettuate su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di 512 milioni da inizio anno.

