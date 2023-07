Il Lotto premia Roma con vincite complessive per oltre 145mila euro: come riporta Agipronews, la più alta, da 114mila euro, è stata centrata grazie all’opzione Simbolotto. Poi si festeggia con due terni secchi sulla ruota della Capitale, uno da 18mila euro (1-6-82) e uno da 13.500 euro (1-6-9). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 637,2 milioni dall’inizio dell’anno.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO