Lazio a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, la vincita più alta di giornata arriva da Roma, grazie a un ambo sulla ruota della Capitale, dal valore di 12.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro, per un totale di 588,2 milioni di euro da inizio 2024.

COMUNICATO STAMPA