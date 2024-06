La capitale a segno nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì 6 giugno. A Roma, come riporta Agipronews, infatti sono stati vinti complessivamente 141.250 euro grazie a tre giocate: due terni sulla ruota di Cagliari, rispettivamente da 71.250 – vincita più alta del concorso – e 47.500 euro, e un terno sulla ruota di Roma da 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, per un totale di 558,2 milioni di euro da inizio 2024.

COMUNICATO STAMPA