Lotteria, sogna di vincere 120 milioni: il giorno dopo gioca e vince davvero (e molto di più)

Vincere alla lotteria è il sogno di molti. Ma per un uomo in particolare quest’affermazione non potrebbe essersi rivelata più adeguata: esattamente la notte prima di vincere un jackpot da 130 milioni di euro, il fortunato giocatore aveva sognato di vincere una cifra che si differenziata dalla realtà per “soli” 10 milioni di euro. Una coincidenza straordinaria, che il diretto interessato non ha tardato a raccontare alla stampa.

Il sogno

Dell’uomo, che ha scelto per ovvie ragioni di rimanere anonimo, si sa solo che è sposato e vive a Levvois, in Francia. Non è un giocatore abituale, bensì un fortunato occasionale. A Le Figarò, all’indomani della vincita all’Euromillions avvenuta nel settembre 2023, ha raccontato senza trattenere un sorriso che il suo subconscio gli aveva mandato un segnale: «Nel mio sogno avevo vinto 120 milioni di euro, non ero poi così lontano dal risultato».

Il fortunato vincitore ha raccontato di aver controllato distrattamente i risultati durante una cena con la moglie il giorno successivo all’estrazione del 29 settembre. A sua sorpresa, i numeri erano gli stessi che aveva selezionato sulla sua schedina.

Chi sono i vincitori

La coppia ha dichiarato che questa fortuna è arrivata in un momento cruciale dopo anni difficili. Oltre a pianificare il pensionamento anticipato, i nuovi milionari stanno pensando di viaggiare in tutto il mondo e di sostenere cause benefiche. «Non voglio un orologio, un gioiello o uno yacht. Le cose materiali non mi interessano, è la sostanza che cerco», ha sottolineato il vincitore.

FONTE LEGGO