Lotta all’edometriosi, Sora inaugura la “panchina gialla”

È sorana la dodicesima “ENDOPANK TM” della provincia di Frosinone su 112 inaugurate in tutta Italia. Ad alzare, ieri pomeriggio, il tricolore posto sulla panchina gialla, simbolo della lotta all’endometriosi, sono stati il sindaco di Sora Luca Di Stefano, la tutor regionale dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte” Tiziana Genito e il consigliere Salvatore Lombardi.Il primo cittadino ha avuto belle parole per la responsabile regionale, sottolineando l’impegno che da oltre due anni ha messo in campo per favorire la conoscenza di una patologia che colpisce milioni di donne.La manifestazione, in collaborazione con l’Associazione “Iniziativa donne”, si è svolta, significativamente, nel giorno in cui nella sede comunale della città volsca si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Sora in Rosa”, la due giorni, interamente dedicata alle donne, in programma per venerdì 22 e sabato 23 luglio 2022.

comunicato stampa