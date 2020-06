L’Osservatorio Astronomico “Emiliano Nardone” di Casalattico riapre le Osservazioni Astronomiche e le visite all’Osservatorio su prenotazione GRATUITA

Dopo mesi di chiusura al pubblico dovuti all’emergenza della pandemia, l’Osservatorio Astronomico “Emiliano Nardone” di Casalattico (Fr) riapre su prenotazione nel rispetto delle norme sanitarie e delle accortezze raccomandate dall’Istituto Superiore di Sanità ,in modo tale da evitare assembramenti e per permettere gratuitamente alle persone ed agli appassionati di osservare le meraviglie dell’Universo. Le osservazioni e le visite si svolgeranno infatti soltanto in forma privata, previa prenotazione, in modo da evitare assembramenti. Per prenotare una visita e concordare una data, è possibile contattare lo staff sul sito web ufficiale dell’Osservatorio oppure scrivere un messaggio all’email ufficiale (ossastroemilianonardone@gmail.com) oppure ancora sui vari social (Facebook, Instagram). Nel giorno concordato obbligatorio sarà l’utilizzo della mascherina, dei guanti ed il rispetto del distanziamento sociale. L’Osservatorio viene sanificato a norma prima e dopo ogni osservazione e visite. All’ingresso saranno collocate delle locandine illustrative che informeranno il pubblico sulle dovute precauzioni da rispettare in occasione di ciascuna visita.

COMUNICATO STAMPA