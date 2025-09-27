L’ospedale ‘SS.Trinità’ di Sora celebra i nonni con un evento speciale dedicato alla sicurezza dei più piccoli

In occasione della Festa dei Nonni, la UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale ‘Santissima Trinità’ di Sora organizza un evento unico per celebrare il ruolo fondamentale dei nonni nella crescita e nella cura dei bambini.

L’appuntamento è fissato per giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 17:30, presso la sede ospedaliera, e sarà dedicato a una sessione formativa sulle manovre di disostruzione pediatrica, fondamentali per garantire la sicurezza dei più piccoli in situazioni di emergenza. L’iniziativa, intitolata ‘Nascere a Sora’, è aperta a un nonno e un genitore per ogni bambino, con l’obiettivo di creare una rete di adulti consapevoli e pronti ad agire in caso di necessità.

I posti sono limitati e la partecipazione è gratuita, previa prenotazione telefonica. Le prenotazioni sono attive dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle 17:00, al numero 0776 8294090.L’evento è patrocinato da ASL Frosinone e Regione Lazio, a conferma dell’impegno delle istituzioni nel promuovere la salute e la prevenzione sin dalla prima infanzia.

Le manovre di disostruzione pediatrica sono competenze salvavita che ogni adulto dovrebbe conoscere. In caso di soffocamento da corpo estraneo, saper intervenire con prontezza può fare la differenza tra la vita e la morte. Il corso proposto dall’Ospedale ‘Santissima Trinità’ non solo fornisce strumenti pratici, ma rafforza il senso di responsabilità condivisa tra generazioni.

I nonni, spesso primi custodi dei nipoti durante l’assenza dei genitori, rappresentano una risorsa insostituibile per le famiglie. Con la loro esperienza, pazienza e affetto, contribuiscono ogni giorno al benessere emotivo e pratico dei più piccoli. Offrire loro una formazione adeguata significa investire nella sicurezza domestica e nella serenità di tutta la comunità. Questa iniziativa è un tributo al loro impegno silenzioso e instancabile, e un’occasione per rafforzare il legame tra affetto familiare e competenza sanitaria.

