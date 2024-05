“L’ospedale scende in piazza”, grande successo per l’evento a Sora. La Cisl Fp: «Plauso ai lavoratori per il grande impegno dimostrato»

Devolvere il proprio tempo libero per aiutare i pazienti. È quello che fanno quotidianamente gli

operatori sanitari impegnati in prima line per supportare l’utenza in ogni momento di necessità ed è

quello che domenica scorsa, a Sora, è avvenuto ma, questa volta, in piazza.

«Come organizzazione sindacale vogliamo rivolgere il nostro plauso alla grande riuscita dell’evento

“L’ospedale scende in piazza” che si è tenuto domenica scorsa a Sora – ha affermato il

Responsabile Sanità Pubblica Cisl Fp Frosinone Vincenzo Gaetani – Gli operatori sanitari si

trovano, sempre più spesso, ad affrontare turni di lavoro massacranti e molto impegnativi con

carichi di lavoro a volte difficili da gestire. In questo contesto lo sforzo che hanno messo in campo

per il bene comune è notevole necessita del giusto riconoscimento. Per questo motivo volevo

complimentarmi, come collega, e come organizzazione sindacale per questo grande evento che è

stato organizzato a Sora. Nel mio ruolo di responsabile della Sanità Pubblica della Cisl Fp voglio

ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori per aver dimostrato, per l’ennesima volta, il senso di

appartenenza alla divisa che indossiamo, indipendentemente dal profilo e dal ruolo. Hanno deciso di

sottrarre del tempo ai proprie affetti per dedicarlo a chi ha bisogno e, questo, è importante

sottolinearlo. Ovviamente un grazie speciale alla catena di comando organizzativa e alle istituzioni

che hanno permesso lo svolgersi della manifestazione».

COMUNICATO STAMPA