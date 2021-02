L’orso marsicano tra i protagonisti della compagna di adozione promossa dal WWF per San Valentino

A pochi giorni da San Valentino, la giornata del 14 febbraio dedicata alla festa degli innamorati, il WWF lancia una campagna di adozione rivolta a diverse specie animali.Con questa iniziativa sarà possibile regalare alla persona amata un’adozione digitale ed il destinatario riceverà una mail personalizzata.Fra le specie per le quali è possibile procedere all’adozione figura anche l’Orso Marsicano sponsorizzato attraverso lo slogan “Adotta un Orso Bruno”.Sull’Appennino e nelle zone del Parco Nazionale D’Abruzzo si stima vivano soltanto 50 esemplari di Orso Bruno Marsicano. Un numero di orsi esiguo costantemente in pericolo a volte anche a causa della condotta sconsiderata dell’uomo.Tra le strade dei paesini disseminati nella zona del Parco non è insolito vedere mamma orsa con a seguito i suoi cuccioli che costretti a spingersi verso il centro abitato per cercare cibo, sono esposti a rischi di diversa natura.Questa iniziativa promossa dal WWF consente non solo di scegliere per la persona che si ama un dono originale, ma può fare riflettere su come tra le molteplici forme d’amore quella per gli animali sia una delle più nobili così come la cura di rispettare gli spazi che in natura ad essi appartengono.

foto e fonte terremarsicane.it